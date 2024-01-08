ULA запустила к Луне ракету Vulcan с модулем Peregrine

Ожидается, что 23 февраля Peregrine достигнет спутника Земли

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила ракету Vulcan, которая должна доставить груз к Луне. Трансляция ведется на сайте компании.

В первый сертификационный полет новейшую ракету отправили с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 02:18 по местному времени (10:18 мск). Она должна доставить к естественному спутнику Земли, в частности, посадочный модуль Peregrine, разработанный компанией Astrobotic для будущих миссий NASA, в том числе для доставки коммерческих грузов.

На борту космического аппарата находится и коммерческий груз.

Ожидается, что Peregrine достигнет Луны 23 февраля.

В случае нескольких успешных запусков Vulcan может в будущем заменить в качестве основного носителя ракету компании Atlas V.

Высота двухступенчатой ракеты Vulcan составляет 62 м, ее разработка началась еще в 2014 году. Она оснащена двигателями BE-4 компании Blue Origin, созданной основателем Amazon миллиардером Джеффом Безосом.