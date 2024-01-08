Astrobotic не уверена в успехе мягкого прилунения посадочного модуля Peregrine

В компании также указали, что заряд аккумуляторов аппарата начинает снижаться

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Компания Astrobotic, разработавшая лунный посадочный модуль Peregrine, не уверена, что аппарат сможет мягко опуститься на поверхность Луны.

"Команда специалистов считает, что вероятной причиной нестабильности положения с ориентацией на Солнце стала аномальная работа двигательной установки. Если это подтвердится, под угрозой окажется возможность космического корабля совершить мягкую посадку на Луну", - говорится в заявлении Astrobotic. Компания также указала, что заряд аккумуляторов аппарата начинает снижаться.

Ранее сообщалось, что через несколько часов после отделения от ракеты-носителя Vulcan модуль столкнулся с "аномалией, которая не позволила занять устойчивое положение с ориентацией на Солнце".

8 января в 02:18 по местному времени (10:18 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила ракету Vulcan, которая должна доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine, разработанный компанией Astrobotic для будущих миссий НАСА, в том числе для доставки коммерческих грузов. Если миссия пройдет успешно, ожидается, что Peregrine достигнет Луны 23 февраля.

В случае успешных запусков Vulcan может в будущем заменить в качестве основного носителя ракету компании Atlas V.

Высота двухступенчатой ракеты Vulcan составляет 62 м, ее разработка началась еще в 2014 году. Она оснащена двигателями BE-4 компании Blue Origin, созданной основателем Amazon миллиардером Джеффом Безосом.