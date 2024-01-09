В Astrobotic надеются, что модуль Peregrine сможет удерживать курс еще 40 часов

В качестве своей цели компания назвала "вывести Peregrine настолько близко к лунной орбите, насколько это возможно

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Лунный посадочный модуль Peregrine из-за утечки топлива вынужден использовать вспомогательные силовые установки, с их помощью аппарат сможет сохранять нужный курс на протяжении порядка 40 часов. Об этом сообщила компания-разработчик модуля Astrobotic.

"Из-за продолжающейся утечки топлива двигатели системы ориентации корабля вынуждены работать за пределами рассчитанного срока эксплуатации, чтобы не допустить неконтролируемого падения посадочного модуля. Если двигатели смогут продолжать работу, мы рассчитываем, что корабль будет занимать стабильное положение с ориентацией на Солнце на протяжении примерно 40 часов", - говорится в заявлении Astrobotic, опубликованном в X (ранее Twitter).

Теперь в качестве своей цели компания назвала "вывести Peregrine настолько близко к лунной орбите, насколько это возможно, пока аппарат не потеряет возможность сохранять положение с ориентацией на Солнце и, следовательно, не потеряет энергию".

Ранее компания сообщала, что через несколько часов после отделения от ракеты-носителя Vulcan модуль столкнулся с неисправностью, которая "не позволила занять устойчивое положение с ориентацией на Солнце". Компания выразила опасение, что из-за "аномальной работы двигательной установки" под угрозой может оказаться "возможность космического корабля совершить мягкую посадку на Луну".

8 января с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила ракету Vulcan, которая должна доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine, разработанный компанией Astrobotic для будущих миссий НАСА, в том числе для доставки коммерческих грузов.