Директор управления Билл Нельсон сообщил, что запуск Artemis II теперь назначен на сентябрь 2025 года, а Artemis III - на сентябрь 2026 года

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отложило на год запуск лунных миссий Artemis II и Artemis III. Об этом на онлайн-конференции сообщил директор управления Билл Нельсон.

"Безопасность - наш главный приоритет, и мы хотим дать командам Artemis больше времени, чтобы справиться с трудностями, связанными с первыми разработками, операциями и интеграцией", - сказал Нельсон. По его словам, запуск Artemis II теперь назначен на сентябрь 2025 года, а Artemis III - на сентябрь 2026 года.