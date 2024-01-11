СМИ: Китай запустил спутник для изучения космоса

Запуск состоялся на космодроме Цзюцюань в северо-западной части страны

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Китай осуществил запуск спутника Tianxing-1 02 Star для изучения космического пространства и различных экспериментов. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Запуск был произведен в 11:52 по пекинскому времени (06:52 мск) при помощи ракеты-носителя Kuaizhou-1A с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР. Спутник, говорится в сообщении, вышел на заданную орбиту.

Kuaizhou-1А - твердотопливная трехступенчатая ракета с диаметром обтекателя 1,4 м. Она достигает примерно 20 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 300 кг полезного груза.