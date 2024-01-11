Космонавт с МКС сделал фотографию ночного Саратова

Специальный корреспондент ТАСС Олег Кононенко процитировал Юрия Гагарина, который в городе проходил обучение в индустриальном техникуме и аэроклубе ДОСААФ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко поделился фотографией Саратова, которую сделал с борта Международной космической станции.

«Решил продолжить серию материалов о знаковых местах в жизни Юрия Гагарина. «Город Саратов я по праву могу считать своей второй родиной, городом моей юности. Здесь я учился в индустриальном техникуме, здесь же я учился в аэроклубе ДОСААФ, здесь началась моя крылатая юность. Наконец на Саратовскую землю я возвратился из космоса», – рассказывал Гагарин», - процитировал Кононенко первого космонавта.

Ранее спецкор ТАСС поделился фотографией Оренбурга, где Гагарин проходил обучение в Высшем военно-авиационном училище летчиков имени И.С. Полбина в 1955-1957 годов.

Со дня рождения первого космонавта 9 марта 2024 года исполняется 90 лет.