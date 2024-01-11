11 января, 18:39
Наука

Разработчик лунного модуля Peregrine установил связь со всеми его устройствами

Scott Schilke/ Sipa USA via Reuters Connect
© Scott Schilke/ Sipa USA via Reuters Connect

Все устройства на борту модуля, в том числе детектор радиации, спектрометры, оптический сенсор и лидар, обеспечены электроэнергией

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Американская компания Astrobotic - разработчик лунного посадочного модуля Peregrine - установила связь со всеми рабочими устройствами, размещенными на нем, несмотря на возникшие ранее технические неисправности.

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"Мы смогли получить данные со всех девяти устройств, конструкция которых предусматривает обмен данными с модулем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Помимо этого, указали в Astrobotic, все устройства на борту модуля, в том числе детектор радиации, спектрометры, оптический сенсор и лидар, обеспечены электроэнергией.

8 января с космодрома на мысе Канаверал компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Vulcan, которая должна была доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine. Через несколько часов после отделения от носителя у модуля возникла неисправность. Специалисты установили, что произошла утечка топлива, которая не оставила шансов совершить мягкую посадку на Луну. Эксперты в настоящее время работают над тем, чтобы найти способ продлить срок эксплуатации Peregrine и собрать как можно больше данных, пока модуль продолжает функционировать. 

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