Кононенко рассказал, почему посвятил жизнь космонавтике

Специальный корреспондент ТАСС на МСК признался, что на выбор его карьеры повлияла личность конструктора-инженера Сергея Королева

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал, что личность конструктора Сергея Королева сформировала в нем желание посвятить свою жизнь космосу.

12 января со дня рождения основоположника практической космонавтики исполняется 117 лет. "Сергей Павлович Королев - один из кумиров моего детства, человек, который сформировал во мне желание посвятить свою жизнь космонавтике. Будучи мальчишкой, я мечтал о том, чтобы спроектировать новый космический корабль, как Королев, и самостоятельно испытать его, полетев в космос, как Гагарин", - заявил Кононенко.

Спецкор ТАСС отметил, что в дальнейшем ему пришлось сделать выбор, потому что совмещать профессии инженера-конструктора космических кораблей и космонавта-испытателя невозможно. "Я сделал свой выбор и стал космонавтом, успев несколько лет поработать и инженером-конструктором автоматических космических аппаратов в начале своей профессиональной карьеры. С днем рождения, Сергей Павлович!", - сказал Кононенко.

Сергей Королев (1907-1966) - инженер-конструктор, основоположник отечественной космонавтики. Он руководил созданием первых советских баллистических ракет, а также пилотируемых космических кораблей. Созданная Королевым и изготовленная на куйбышевском авиазаводе № 1 (ныне - самарский РКЦ "Прогресс") модификация ракеты Р-7 в 1957 году вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли, а в 1961 году на модификации был выведен первый космический корабль с человеком на борту.