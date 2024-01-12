АО "Решетнев" разработало новую платформу для спутников

На базе унифицированной платформы будут создаваться, в частности, спутники связи "Гонец-М1", сообщили на предприятии

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Специалисты АО "Решетнев" разработали новую платформу для космических аппаратов массой до 1 тонны, сообщили на предприятии.

"Специалисты АО "Решетнев" разработали новую унифицированную платформу для космических аппаратов массой до 1 тыс. кг. Первым аппаратом, созданным на ее основе, станет перспективный спутник персональной связи "Гонец-М1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конструктивно-компоновочная схема платформы позволит выпускать спутники серийно, сохраняя при этом нужный такт сборки и модульный принцип производства. "Использование разработки в перспективных космических аппаратах обеспечит повышение их надежности, сокращение сроков изготовления спутников, а также уменьшение стоимости работ", - добавили в пресс-службе предприятия.

Система "Гонец" нового поколения предоставит связь, в том числе телефонную, на всей территории России, включая труднодоступные места и Арктику, позволит следить за состоянием критически важных объектов, а также обеспечит инфраструктурой для интернета вещей.

Планируется, что группировка будет включать 28 аппаратов "Гонец-М1" на низкой околоземной орбите высотой 1 500 км. В декабре гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков сообщил ТАСС, что развертывание группировки планируется завершить в 2029 году.