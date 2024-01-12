Роскосмос опубликовал спутниковые снимки пробок в районе Верхнего Ларса

В госкорпорации отметили, что в районе Нижнего Ларса и Верхнего Ларса зафиксированы три участка плотного скопления автомобилей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Спутник "Канопус-В" зафиксировал заторы на автодороге Е-117 в районе поселков Верхний Ларс и Нижний Ларс, расположенных вблизи российско-грузинской границы. Космические снимки пробок опубликовал Роскосмос в Telegram-канале.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями специалисты МЧС России перекрывают дорогу на выезд из России в Грузию в Республике Северная Осетия, Алания. Это приводит к образованию заторов на автодороге Е-117", - говорится в подписи к фотографии.

В Роскосмосе отметили, что в районе Нижнего Ларса и Верхнего Ларса наблюдается три участка плотного скопления автомобилей.