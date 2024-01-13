Эксперимент "Перепел" могут повторно провести на МКС в 2025 году

Научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Тамара Гурьева отметила, что к этому прибегнут, если появятся какие-то спорные нюансы в ходе изучения результатов опытов 2023 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Эксперимент "Перепел" по изучению эмбрионального развития птенцов японского перепела может повторно пройти на борту Международной космической станции (МКС) в 2025 году. Об этом ТАСС сообщила кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Тамара Гурьева.

"Если в ходе изучения результатов эксперимента "Перепел", который был проведен на МКС в декабре 2023 года, появятся какие-то спорные нюансы, повторный эксперимент может быть проведен в 2025 году. Это будет зависеть только от того, сможем ли мы доказать, что изменения у эмбриона связаны только с радиацией. Особенно в гравитации. Я, например, считаю, что они обусловлены только радиацией. Если по итогам эксперимента будут положительные результаты, и мы получим четкий ответ, то есть, у эмбрионов будут одинаковые изменения и в невесомости, и в гравитации, то вопрос с радиацией будет исчерпан", - сказала Гурьева.

По словам специалиста, в январе в ИМБП пройдет наземная часть эксперимента "Перепел". "В течение всего периода эксперимента на борту МКС нам передавались данные о температуре, влажности в инкубаторе. После новогодних праздников мы заложим материал в обычный инкубатор, в ходе чего будут фиксироваться каждодневные изменения. Материал будет храниться в инкубаторе столько же суток, сколько и на борту МКС. Это необходимо для того, чтобы сравнить итоговые данные", - уточнила Гурьева.

Ранее сообщалось, что благодаря эксперименту может быть найдена причина отклонений в развитии перепелов в условиях невесомости. В ходе исследования яйца японского перепела помещались в комплекс "Инкубатор", который поддерживает два вида условий выращивания: в условиях искусственной силы тяжести и невесомости. "Первые эксперименты с перепелами проходили на борту станции "Мир". Птенцы выводились, но они не чувствовали опоры и не питались самостоятельно. У них были изменения глаза, клюва, лапок. Эксперимент на МКС должен нам открыть, если есть патология, то где она больше - в невесомости или в гравитации. Сейчас мы ждем возвращения контейнеров и начнем работать", - подчеркнул Гурьева.

Ранее сообщалось, что контейнеры с биоматериалами вернут с МКС на Землю в несколько этапов. В марте 2024 года ученые получат биоматериалы, зафиксированные на 15-е сутки инкубации. В сентябре вернутся материалы, зафиксированные на седьмые сутки инкубации. В марте 2025 года на Землю будут доставлены биоматериалы, зафиксированные на 4-е и 10-е сутки инкубации.