NASA и Lockheed Martin представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59

В космическом ведомстве надеются, что испытания судна в будущем позволят отменить действующий в США и других странах запрет на полеты над сушей коммерческой сверхзвуковой авиации

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59. Трансляция церемонии, прошедшей на заводе Lockheed Martin в Палмдейле (штат Калифорния), велась на сайте NASA.

Как отметили в ведомстве, основной отличительной чертой разрабатываемого в рамках программы Quesst "тихого сверхзвукового самолета" является то, что в силу своей конструкции он при движении со скоростью выше скорости звука не издает характерного хлопка. В NASA рассчитывают, что испытания нового самолета позволят в будущем отменить действующий в США и некоторых других странах запрет на полеты над сушей коммерческой сверхзвуковой авиации, введенный 50 лет назад.

Разработчики отмечают, что X-59 является не прототипом, а экспериментальным самолетом, применение которого позволит собрать данные для разработки будущих поколений сверхзвуковых пассажирских лайнеров. Самолет длиной около 30 м с размахом крыла почти 9 м, согласно представленным характеристикам, может развивать скорость 1488 км/ч, что выше скорости звука.

"Всего за несколько лет нам удалось превратить амбициозную задумку в реальность. X-59 от NASA поможет изменить то, как мы путешествуем, и быстрее преодолевать разделяющие нас расстояния", - заявила на презентации самолета замглавы космического ведомства Памела Мелрой.

NASA планирует в скором времени приступить к тестированию систем и запуску двигателей самолета в автономном режиме, а также пробному рулению. Ожидается, что в 2024 году будет совершен первый тестовый вылет X-59 на скорости ниже скорости звука. По словам руководителя программы по разработке X-59 компании Lockheed Martin Дэвида Ричардсона, первый тестовый вылет запланирован на "конец весны - начало лета" 2024 года.

Позднее будет также совершен первый тестовый сверхзвуковой полет X-59. По завершении тестовых полетов NASA рассчитывает приступить к сверхзвуковым полетам X-59 над территорией США для сбора данных о том, какой звук он издает при движении и как на него реагирует население. В мае 2023 года глава NASA Билл Нельсон на слушаниях в Сенате Конгресса США отмечал, что первый полет X-59 может состояться до конца 2023 года.