В JAXA перешли к завершающей стадии подготовки к посадке модуля SLIM на Луну

Спуск аппарата должен начаться 20 января

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) приступили к завершающей стадии подготовки к посадке первого японского исследовательского модуля SLIM на Луну, запланированной на 20 января. Об этом сообщило JAXA.

Как ожидается, 19 января нижняя точка окололунной орбиты, по которой движется аппарат, будет понижена до 15 км. Спуск должен начаться 20 января в 00:00 по местному времени (18:00 мск 19 января), посадка запланирована спустя 20 минут - в 00:20 (18:20 мск 19 января).

Модуль запустили с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима 7 сентября 2023 года. SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. Аппарат оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в грунте.

Японский модуль способен совершить посадку в определенном месте на Луне с погрешностью не более 100 м. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. В случае успеха Япония станет пятой страной в мире, посадившей модуль на поверхность естественного спутника Земли. Это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.