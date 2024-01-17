Борису Волынову вручили орден Гагарина

На дважды Героя Советского Союза и других членов первого отряда космонавтов равняются все нынешние члены отряда Роскосмоса, рассказали в госкорпорации

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Замглавы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Александр Иванов вручил орден Гагарина летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза Борису Волынову, единственному ныне живущему участнику первого отряда космонавтов. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"С Борисом Валентиновичем и его супругой пообщались первый заместитель главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Александр Иванов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, начальник ЦПК Максим Харламов и руководство Звездного городка. Александр Иванов вручил Борису Волынову орден Гагарина, присужденный указом президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Иванов отметил, что на Волынова и других членов первого отряда космонавтов равняются все нынешние члены отряда Роскосмоса, а также те, кто пока только планирует летать в космос.

23 ноября по указу президента РФ Владимира Путина Борис Волынов был награжден орденом Гагарина. До него награды также удостоились первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, космонавт Антон Шкаплеров и коллектив Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Борис Волынов родился 18 декабря 1934 года в Иркутске, ему 89 лет. Он вошел в число первых 20 советских летчиков, отобранных для полетов в космос (первый отряд советских космонавтов).

Свой первый космический полет Волынов совершил 15-18 января 1969 года в качестве командира корабля "Союз-5" (в экипаж также входили Алексей Елисеев и Евгений Хрунов). Стал участником первой в мире стыковки двух пилотируемых кораблей, в ходе которой Елисеев и Хрунов совершили переход через открытый космос на борт "Союза-4". Дважды Герой Советского Союза (1969, 1976).