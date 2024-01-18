Китайский космический грузовик состыковался с орбитальной станцией

Члены экипажа пилотируемого корабля "Шэньчжоу-17" войдут в грузовой корабль и перенесут полезные грузы на станцию

ПЕКИН, 18 января. /ТАСС/. Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-7" состыковался с орбитальной космической станцией "Тяньгун", сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая (CMSA).

"Тяньчжоу-7" пристыковался к заднему стыковочному узлу основного модуля "Тяньхэ", - уточнило CMSA. Находящиеся на станции члены экипажа пилотируемого корабля "Шэньчжоу-17" войдут в грузовой корабль и перенесут полезные грузы на станцию.

"Ракета-носитель "Чанчжэн-7" (CZ-7) с грузовым космическим кораблем "Тяньчжоу-7" была запущена с космодрома Вэньчан", передало ранее агентство Xinhua. Запуск был осуществлен в среду в 22:27 по местному времени (17:27 по мск).

Китайская орбитальная станция "Тяньгун" находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и доступен для международных проектов.