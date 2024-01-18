Xinhua: Китай использовал ускоренный режим стыковки на орбите

По сведениям агентства, этот способ должен улучшить работу систем наведения, навигации и управления космическим аппаратом

ПЕКИН, 18 января. /ТАСС/. Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-7" задействовал ускоренный режим сближения и стыковки, который, как ожидается, улучшит работу систем наведения, навигации и управления космическим аппаратом. Об этом сообщает агентство Xinhua.

"Тяньчжоу-7" потребовалось три часа на сближение и стыковку с национальной космической станцией, отмечается в сообщении. Предыдущие корабли серии "Тяньчжоу" обычно выполняли эти операции за 6,5 часа. Исключением был "Тяньчжоу-5", который достиг станции за два часа.

Запуск "Тяньчжоу-7" стал шестым полетом в рамках системы доставки грузов на китайскую космическую станцию. Грузовик привез на станцию более 260 наименований расходных материалов для тайконавтов и различных задач. Общий вес материалов составил около 5,6 тонны. Экипаж станции получил подарки к китайскому Новому году, который будет отмечаться 10 февраля, а также свежие фрукты и овощи.

Китай планирует запустить в этом году еще один грузовой космический корабль - "Тяньчжоу-8".