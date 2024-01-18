Путин назначил Крикалева своим спецпредставителем по сотрудничеству в космосе

Этот пост ранее занимал глава Роскосмоса Юрий Борисов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сменил своего специального представителя по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким спецпредставителем президента назначен Герой РФ, космонавт, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев. Ранее, с июля 2022 года, этот пост занимал глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Сергей Крикалев родился в 1958 году в Ленинграде. Летчик-космонавт совершил шесть космических полетов общей продолжительностью 803 дня, в том числе в составе экипажа первой постоянной экспедиции на МКС. Позднее Крикалев и сам руководил пилотируемыми полетами, кроме того, в 2009-2014 годах был начальником Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

За свою карьеру Крикалев удостоился званий Героя Советского Союза и Героя РФ - он один из четырех людей, которые носят оба звания.