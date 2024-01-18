Астрономы обнаружили объект в "провале масс" между черными дырами и пульсарами

Масса этого небесного тела превышает солнечную в 2,1-2,7 раза

ТАСС, 18 января. сообщила пресс-служба Манчестерского университета со ссылкой на статью в научном журнале Science.

"Масса этого небесного тела превышает солнечную в 2,1-2,7 раза, что позволяет отнести его к категории объектов из "провала масс" между черными дырами и нейтронными звездами. Это означает, что он является или невозможно тяжелым пульсаром, или рекордно легкой черной дырой. Мы предполагаем, что он возник в результате слияния двух более легких нейтронных звезд", - говорится в исследовании.

Открытие было совершено группой астрономов под руководством профессора Манчестерского университета Бена Стапперса при наблюдении за древним шаровым скоплением NGC 1851, которое расположено в созвездии Голубя на расстоянии 40 тыс. световых лет от Солнечной системы. В этой группе звезд ученые обнаружили крайне необычную двойную звездную систему PSR J0514 4002E, которая вырабатывает вспышки радиоволн каждые 5 мс.

Астрономы проследили за этими вспышками при помощи телескопа MeerKAT, одной из двух половин крупнейшей в мире обсерватории SKA, и обнаружили, что PSR J0514 4002E состоит из двух объектов, чья общая масса превышает солнечную примерно в 3,88 раза. Это рекордно большое значение, которое примерно на одну массу Солнца превышает вес самых тяжелых пар нейтронных звезд, существующих в Млечном Пути.

Последующие наблюдения за PSR J0514 4002E показали, что одна из двух его половин обладает невозможно большой массой для нейтронных звезд: она примерно в 2,1-2,7 раза тяжелее Солнца, тогда как масса самых тяжелых пульсаров в Млечном Пути обычно не превышает 2,0-2,1 солнечной массы. Это позволяет отнести небесное тело к числу объектов из так называемого "провала масс" между пульсарами и черными дырами.

Пока ученые не могут сказать, чем является обнаруженный объект, так как им не удалось зафиксировать вспышек радиоволн и других форм излучения, позволяющих однозначно причислить его к числу нейтронных звезд или черных дыр. Последующие наблюдения за искривлением структуры пространства-времени в окрестностях PSR J0514 4002E, как надеются профессор Стапперс и другие астрономы, дадут точный ответ на этот вопрос и приблизят к разгадке тайны существования "провала масс".

О "провале масс"

Наблюдения за вспышками сверхновых и гравитационными волнами показывают, что между самыми тяжелыми пульсарами и самыми легкими черными дырами существует своеобразный "провал". Иными словами, светила "средней" массы почему-то крайне редко превращаются в черные дыры, и пока ученые не обнаружили ни одного подобного объекта в близких к нам регионах Млечного Пути и в соседних галактиках.

Это заставило астрофизиков задуматься о том, существуют ли различия в том, как заканчивают жизнь крупные и средние звезды и как эти расхождения могут влиять на процесс формирования черных дыр и нейтронных звезд. Соответственно, открытие черных дыр или каких-то других небесных тел внутри этого "провала" позволит ученым приступить к поискам ответов на эти вопросы.