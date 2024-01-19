Crew Dragon с экипажем коммерческой миссии на борту стартовал к МКС

Как ожидается, космический корабль совершит стыковку с МКС 20 января

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Компания SpaceX осуществила запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) в рамках коммерческой миссии Axiom Space с экипажем из четырех человек. Трансляция велась на сайте Axiom Space.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с площадки космодрома в Космическом центре им. Кеннеди (штат Флорида) состоялся в 16:49 по местному времени (00:49 мск 19 января).

Как ожидается, Crew Dragon совершит стыковку с МКС 20 января. Планируется, что экипаж третьей миссии Axiom Space пробудет на орбитальной станции порядка двух недель и проведет около 30 научных экспериментов.

В состав экипажа входят бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа (США), который будет исполнять обязанности командира, а также пилот Вальтер Вилладеи (Италия), специалист миссии Маркус Вандт (Швеция) и специалист миссии Альпер Гезеравджы, который должен стать первым астронавтом в истории Турции.

В апреле 2022 года NASA и компания Axiom Space осуществили первую миссию по доставке на МКС полностью коммерческого экипажа. Бизнесмены Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти, а также бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа отправились на МКС на борту Crew Dragon 8 апреля, уже на следующий день космические туристы были на станции. Пробыть на ней они должны были порядка 10 дней, однако из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды, которые могли помешать подобрать экипаж в океане, отстыковку пришлось переносить несколько раз, поэтому в общей сложности экипаж пробыл на станции 15 дней.