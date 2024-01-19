Лунный модуль Peregrine завершил миссию

Детали миссии будут предоставлены на пресс-конференции 19 января, сообщили в компании-разработчике Astrobotic

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Американский лунный посадочный модуль Peregrine завершил свою миссию спустя 10 дней после запуска, так и не достигнув Луны. Об этом сообщила в четверг компания-разработчик Astrobotic.

Как говорится в заявлении, опубликованном на странице компании в X (ранее Twitter), модуль вошел в слои атмосферы над южной частью Тихого океана.

Отмечается, что детали миссии будут предоставлены на пресс-конференции 19 января 21:00 мск.

8 января с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) американская компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Vulcan, которая должна была доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine. Через несколько часов после отделения от носителя у модуля возникла неисправность. Специалисты установили, что произошел отказ двигательной системы и утечка топлива, которые не оставили шансов совершить мягкую посадку на Луну.