Хайнань обеспечил успешный запуск корабля "Тяньчжоу-7" к орбитальной станции КНР

На орбите находятся командир экипажа старший полковник сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тан Хунбо, подполковники ВВС НОАК Тан Шэнцзе и Цзян Синьлинь

ХАЙКОУ /Китай/, 19 января. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в среду вновь обеспечила успешный запуск к орбитальной станции КНР. Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, грузовой корабль "Тяньчжоу-7" доставил тайконавтам топливо, оборудование и припасы.

Старт был осуществлен 17 января в 22:27 по пекинскому времени (17:27 мск) с космодрома Вэньчан (восточное побережье острова) при помощи "Чанчжэн-7" (CZ-7). Для такой ракеты-носителя нового поколения это была 14-я миссия.

"Тяньчжоу-7" - автоматизированный космический грузовик, весящий 13 т. Он состоит из двух модулей: служебного (в нем находятся двигательная установка, энергетическая система и оборудование для работы корабля) и грузового (герметический бункер объемом 15 куб. м).

CZ-7 - жидкотопливная двухступенчатая ракета с диаметром обтекателя 4,2 м. Она достигает в длину 53,1 м и способна вывести на низкую околоземную орбиту 13,5 т груза.

Китайская космическая станция

На орбите находятся командир экипажа старший полковник сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тан Хунбо, подполковники ВВС НОАК Тан Шэнцзе и Цзян Синьлинь. Средний возраст тайконавтов составляет 38,6 года, все они члены Компартии Китая.

Команда проводит на орбите научные эксперименты и испытания полезного груза. Она занимается сбором эксплуатационных данных, выполняет задачи по повышению эффективности функционирования станции и усилению координации при взаимодействии с наземным центром обеспечения.

Станция КНР расположена на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы "Т" (планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 т, объем отсеков достигает 110 куб. м. С 2022 года объект доступен для международных проектов.

Космодром на Хайнане

Стартовая площадка в Вэньчане - одна из четырех космических гаваней Китая, единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A ("Чанчжэн-7-а") - самой длинной (60,7 м) ракеты национальной разработки. Другие носители нового поколения, которые в КНР способен выводить на орбиту только Хайнань, - коммерческая CZ-8, а также CZ-5 и CZ-5B. Они наиболее массивные (870 и 837,5 т соответственно) из всех китайских аналогов. Также космодром стал популярной достопримечательностью, которая привлекает миллионы туристов. Они ежегодно приносят доход в сотни миллионов долларов.

С космодрома провинции были запущены семь космических грузовиков "Тяньчжоу", главный блок китайской орбитальной станции "Тяньхэ", ее лабораторные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь", зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1", беспилотный аппарат для исследования Луны "Чанъэ-5". Кроме того, благодаря Вэньчану Китай вывел на орбиту множество спутников.