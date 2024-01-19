Кононенко успешно сдал тест на бегущей дорожке на МКС

По словам космонавта, "во время теста врачи на Земле анализируют скорость локомоций, параметры электрокардиограммы, частоту сердечных сокращений, пройденную дистанцию, а затем формируют заключение об уровне физической тренированности и реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку"

МКС, 19 января. /ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции (МКС), командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко успешно выполнил ежемесячный тест МО-3 для оценки уровня физической работоспособности в длительном космическом полете.

Космонавт поделился видеозаписью тестирования. "Мы ежедневно занимаемся на бегущей дорожке и выполняем силовые тренировки. Для оценки уровня физической работоспособности в длительном космическом полете ежемесячно проводится тест МО-3 на бегущей дорожке со ступенчато-возрастающей нагрузкой до минуты бега с максимальной скоростью", - сказал Кононенко.

По его словам, этот тест всегда выполняется в пассивном режиме движения полотна бегущей дорожки, то есть перемещение полотна дорожки осуществляется посредством силы ног, что физически сложнее, чем бег в активном режиме, когда полотно дорожки движется посредством мотора. "Во время теста врачи на Земле анализируют скорость локомоций, параметры электрокардиограммы, частоту сердечных сокращений, пройденную дистанцию, а затем формируют заключение об уровне физической тренированности и реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку", - рассказал спецкор ТАСС.

Кононенко также отметил, что пребывание человека в условиях невесомости приводит к изменениям в некоторых системах организма: уменьшаются размер и сила мышц, костная ткань теряет минеральную плотность, наблюдается детренированность сердечной мышцы. "Как следствие, снижается работоспособность, выносливость и силовой потенциал мышечной системы. В целях уменьшения негативного влияния длительных космических полетов на организм космонавта, поддержания его здоровья и физической работоспособности учеными и врачами была разработана система профилактики гипогравитационных нарушений, основой которой являются физические тренировки", - подчеркнул космонавт.

Кононенко прибыл на МКС в сентябре 2023 года на корабле "Союз МС-24" и рассчитывает провести на станции год. Предполагается, что в рамках этой экспедиции космонавт может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более 1 тыс. суток. Этот космический полет является пятым в карьере Кононенко.