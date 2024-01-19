Космонавт сделал фотографию Грозного с МКС

Спецкор ТАСС Олег Кононенко ранее поделился фотографиями Саратова, Оренбурга и Москвы

МКС, 19 января. /ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сфотографировал ночной Грозный с борта Международной космической станции (МКС).

"Город Грозный растет, развивается. В 2019 году в ходе своего четвертого космического полета я общался по спутниковой связи с главой Чечни Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и подарил ему фотографию Грозного. Сегодня отчетливо видно, как изменился город, стал еще больше и ярче", - сказал Кононенко.

Ранее спецкор ТАСС поделился фотографиями Саратова, Оренбурга и Москвы.