Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-6" сведен с орбиты

Управление программы пилотируемых космических полетов Китая сообщило, что большая часть космического аппарата разрушилась во время входа в атмосферу

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-6" совершил контролируемый вход в атмосферу в 20:37 по пекинскому времени (15:37 мск). Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

"Большая часть космического аппарата разрушилась во время входа в атмосферу, небольшое количество обломков упало в запланированном безопасном морском районе", - говорится в сообщении.

"Тяньчжоу-6" отстыковался от китайской космической станции 12 января.

"Тяньчжоу" представляет собой одноразовый космический корабль. Он предназначен для доставки грузов на станцию "Тяньгун", первый модуль которой был выведен на орбиту Земли в апреле 2021 года. По завершении миссии "Тяньчжоу" сводится с орбиты, большая часть его обломков сгорает в плотных слоях атмосферы планеты.

Высота корабля - 10,6 м, диаметр - 3,35 м, стартовая масса - 13,5 т.