Первый японский лунный модуль SLIM начал снижение перед посадкой на Луну

Спуск должен занять около 20 минут

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Первый японский лунный модуль под названием SLIM начал снижение перед запланированной посадкой на поверхность Луны. Прямую трансляцию ведет Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Перед началом операции нижняя точка окололунной орбиты, по которой движется аппарат, была понижена до 15 км. Спуск должен занять около 20 минут. Ориентировочное время посадки - 20 января, в 00:20 по токийскому времени (18:20 мск 19 января).

В случае успеха миссии Япония станет пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM также оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности. Японский модуль обладает технологиями, позволяющими совершить точную посадку в определенном месте на Луне с погрешностью не более 100 м.

SLIM был запущен 7 сентября 2023 года с космодрома Танэгасима в юго-западной японской префектуре Кагосима. Изначально Япония планировала отправить модуль на Луну в мае, однако сроки были перенесены из-за неудачного запуска новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3. На орбиту Луны аппарат был выведен 25 декабря, после чего JAXA начала проверку рабочих систем и подготовку к посадке.