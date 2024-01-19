19 января, 15:22,
обновлено 19 января, 15:37

Первый японский лунный модуль SLIM совершил посадку на Луну

Модель исследовательского модуля SLIM. REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
Модель исследовательского модуля SLIM
© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon

Японское агентство аэрокосмических исследований проверяет данные телеметрии и другие параметры

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Первый японский исследовательский модуль под названием SLIM совершил посадку на поверхность Луны. Прямую трансляцию ведет Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Читайте также
Первый японский лунный модуль SLIM начал снижение перед посадкой на ЛунуВ JAXA перешли к завершающей стадии подготовки к посадке модуля SLIM на ЛунуВ JAXA сообщили, что японский модуль SLIM вывели на орбиту Луны

Статус посадки пока не известен, агентство проверяет данные телеметрии и другие параметры. В ближайшее время JAXA планирует сообщить, была ли посадка успешной.

В случае успеха миссии Япония станет пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM также оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности. Японский модуль обладает технологиями, позволяющими совершить точную посадку в определенном месте на Луне с погрешностью не более 100 м.

SLIM был запущен 7 сентября 2023 года с космодрома Танэгасима в юго-западной японской префектуре Кагосима. Изначально Япония планировала отправить модуль на Луну в мае, однако сроки были перенесены из-за неудачного запуска новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3. На орбиту Луны аппарат был выведен 25 декабря, после чего JAXA начала проверку рабочих систем и подготовку к посадке. 

Теги:
Япония