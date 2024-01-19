Первый японский лунный модуль SLIM совершил посадку на Луну

Японское агентство аэрокосмических исследований проверяет данные телеметрии и другие параметры

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Первый японский исследовательский модуль под названием SLIM совершил посадку на поверхность Луны. Прямую трансляцию ведет Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Статус посадки пока не известен, агентство проверяет данные телеметрии и другие параметры. В ближайшее время JAXA планирует сообщить, была ли посадка успешной.

В случае успеха миссии Япония станет пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM также оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности. Японский модуль обладает технологиями, позволяющими совершить точную посадку в определенном месте на Луне с погрешностью не более 100 м.

SLIM был запущен 7 сентября 2023 года с космодрома Танэгасима в юго-западной японской префектуре Кагосима. Изначально Япония планировала отправить модуль на Луну в мае, однако сроки были перенесены из-за неудачного запуска новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3. На орбиту Луны аппарат был выведен 25 декабря, после чего JAXA начала проверку рабочих систем и подготовку к посадке.