Высокоточное прилунение может стать популярнее при росте количества лунных миссий

Это перспективная система, позволяющая определять с орбиты интересную точку и точно посадить на нее станцию, объяснил историк космонавтики Александр Железняков

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спрос на системы высокоточной посадки, аналогичные применяемым в японском лунном модуле SLIM, вырастет в случае увеличения числа высадок на естественный спутник Земли. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил историк космонавтики Александр Железняков.

"Если количество высадок будет расти, то тогда и популярность этой системы будет расти. <...> Она сама по себе интересна, так как позволяет определять с орбиты интересную точку и точно посадить на нее станцию. Это, конечно, перспективная система", - рассказал историк.

По мнению Железнякова, в ближайшем будущем лунные миссии в основном будут национальными проектами, где международная кооперация останется на уровне отдельных приборов. "А вот что касается программы "Артемида", которую NASA реализует, - вот там уже речь идет о международном сотрудничестве. Но это уже все-таки пилотируемые полеты, немного другой раздел космонавтики", - добавил он.

Об успешной посадке лунного модуля SLIM сообщил представитель японского аэрокосмического агентства JAXA Хитоси Кунинака. По его словам, основная часть оборудования функционирует, хотя с выработкой электроэнергии солнечными элементами на данный момент есть проблемы. Таким образом, Япония стала пятой страной в мире, осуществившей мягкую посадку своего аппарата на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

О лунном модуле SLIM

Аппарат SLIM (Smart Lander for Investigating Moon, "Умный посадочный модуль для исследования Луны") высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Модуль обладает технологиями, позволяющими совершить посадку в определенном месте с погрешностью не более 100 м. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Artemis.

Японский модуль также оснащен двумя небольшими роботами. После прилунения планировалось, что каждый из них будет использовать собственную широкоугольную камеру для съемки. Первый из них LEV-1 высотой 30 см использует пружины для передвижения. Он также играет роль устройства для записи и передачи данных на Землю. Второй робот имеет форму шара диаметром около 8 см и весом 250 г.

SLIM был запущен 7 сентября прошлого года с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима, орбиты Луны он достиг 25 декабря. Изначально Япония планировала отправить модуль на Луну в мае 2023 года, однако сроки были сдвинуты из-за неудачного пуска новой ракеты-носителя тяжелого класса H3.