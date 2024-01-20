NASA заявило, что неудача Peregrine не повлияла на планы запустить модуль к Луне

Представитель организации Джоэл Кернс уточнил, что полет Griffin запланирован на ноябрь

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Планы по запуску к Луне посадочного модуля Griffin американской компании Astrobotic не изменились, несмотря на неудачу миссии Peregrine. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил сотрудник отдела научных миссий Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джоэл Кернс.

"Мы <...> хотим быть уверенными, что аномалия подобного типа больше не произойдет. Мы также учтем все достижения миссии Peregrine в работе над программой Griffin, чтобы гарантировать ее успех. Эта миссия все еще запланирована на конец этого года. Мы вновь отправимся в полет. И я никогда не был так уверен, что наша следующая миссия увенчается успешным прилунением", - сказал он.

Кернс уточнил, что запуск модуля Griffin, разработкой которого также занимается компания Astrobotic, запланирован на ноябрь. К этому времени специалисты рассчитывают полностью разобраться в проблемах, с которыми столкнулся Peregrine, и принять меры для их избежания при запуске Griffin.

8 января американская компания United Launch Alliance запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Vulcan, которая должна была доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine. Через несколько часов после отделения от носителя возникла неисправность. Специалисты установили, что произошел отказ двигательной системы и утечка топлива, которые не оставили шансов совершить мягкую посадку на Луну. 18 января компания Astrobotic сообщила, что Peregrine завершил свою миссию спустя 10 дней после запуска, так и не достигнув Луны.