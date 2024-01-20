В JAXA считают, что два робота смогли отделиться от японского лунного модуля

В агентстве отметили, что при отделении LEV-1 автоматически излучает радиоволны, они были получены

ТОКИО, 20 января. /ТАСС/. Два исследовательских робота смогли отделиться от первого японского лунного модуля SLIM, который совершил посадку на Луну. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Робот LEV-1, вероятно, отделился во время зависания над Луной. При отделении он автоматически излучает радиоволны, они были нами получены. Поэтому мы считаем, что LEV-1 и LEV-2 успешно отделились", - отметили в агентстве.

Связь с модулем SLIM после его посадки на спутник Земли 20 января в 00:20 по времени Японии (18:20 мск, 19 января) была установлена, однако у него есть проблемы с питанием, потому что его солнечные батареи не вырабатывают энергию. Место прилунения, предположительно, находится в районе небольшого кратера Сиори на видимой стороне спутника Земли. JAXA потребуется около месяца, чтобы точно определить координаты и сделать выводы о том, насколько точной была посадка.

Япония стала 5-й страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.

О модуле

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Модуль обладает технологиями, позволяющими совершить посадку в определенном месте с погрешностью не более 100 м. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Artemis.

Японский модуль также оснащен двумя небольшими роботами. После прилунения планировалось, что каждый из них будет использовать собственную широкоугольную камеру для съемки. Первый из них LEV-1 высотой 30 см использует пружины для передвижения. Он также играет роль устройства для записи и передачи данных на Землю. Второй робот LEV-2 имеет форму шара диаметром около 8 см и весом 250 г.

SLIM был запущен 7 сентября 2023 года с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Изначально Япония планировала отправить модуль на Луну в мае 2023 года, однако сроки были сдвинуты из-за неудачного запуска новой ракеты-носителя тяжелого класса H3.