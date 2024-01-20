СМИ: Иран вывел на орбиту спутник Soraya

По информации HispanTV, его вывели на 750-километровую орбиту

ДУБАЙ, 20 января. /ТАСС/. Иранская ракета-носитель Qaem 100 успешно вывела на орбиту спутник Soraya. Об этом сообщил телеканал HispanTV.

"Иран успешно запустил в космос отечественный спутник Soraya с помощью ракеты-носителя Qaem 100", - говорится в сообщении иранского телеканала. Спутник был выведен на 750-километровую орбиту.

HispanTV отметил, что ракета-носитель Qaem 100 была спроектирована и разработана Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана. Она представляет собой трехступенчатую ракету с твердотопливным двигателем. Qaem 100 способна выводить спутники массой до 80 кг на высоту 750 км над поверхностью Земли.