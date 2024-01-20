Командир отряда космонавтов Роскосмоса поприветствовал членов миссии Axiom Space

В состав экипажа вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, пилот Вальтер Вилладеи, специалисты миссии Маркус Вандт и Альпер Гезеравджы

МКС, 20 января. /ТАСС/. Спецкор ТАСС на борту Международной космической станции (МКС), командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко поприветствовал экипаж туристической миссии Axiom Space, прибывшей на орбиту.

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем из четырех человек пристыковался к МКС. В состав экипажа Axiom Space вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа (в качестве командира), пилот Вальтер Вилладеи (Италия), специалисты миссии Маркус Вандт (Швеция) и Альпер Гезеравджы, который стал первым астронавтом в истории Турции.

"Состоялась радушная встреча экипажа космической миссии Ax-3 на борту МКС. Если с Майклом и Вальтером я познакомился еще на Земле во время подготовки к своим предыдущим полетам, то с Алпером и Маркусом - уже здесь, в космосе. Добро пожаловать на борт МКС", - заявил Кононенко.

По словам Кононенко, с некоторыми из астронавтов он проводил совместную подготовку. "Майкл летал в длительную экспедицию на МКС, я много тренировался вместе с ним в Хьюстоне и в Центре подготовки космонавтов, но вместе мы еще не работали в космосе. Вальтер долго готовился полететь на "Союзе", однако в итоге не сложилось. У меня тоже были с ним тренировки на Земле", - отметил космонавт.