NASA потеряло связь с марсианским вертолетом Ingenuity

В настоящее время национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства анализирует доступные данные и рассматривает возможные шаги по восстановлению связи

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 18 января потеряло связь с беспилотным вертолетом Ingenuity, находящимся с миссией на Марсе. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

"18 января вертолет NASA Ingenuity на Марсе совершил 72-й полет на красной планете, - сообщило управление. - Во время запланированного снижения связь между вертолетом и марсоходом (Perseverance - прим. ТАСС) прервалась раньше времени, до посадки".

Отмечается, что полет был запланирован как кратковременная проверка систем вертолета после незапланированной посадки в результате предыдущего полета. Согласно данным, полученным марсоходом от вертолета, беспилотное устройство смогло подняться на высоту в 12 м. В настоящее время NASA анализирует доступные данные и рассматривает возможные шаги по восстановлению связи с Ingenuity.

Летательный аппарат Ingenuity - беспилотный вертолет NASA, доставленный на Марс в феврале 2021 года вместе с марсоходом Perseverance. В апреле того же года вертолет совершил первый полет на планете на собственном двигателе.