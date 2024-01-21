Bild: в небе над Берлином взорвался небольшой астероид

По информации газеты, небесное тело также можно было наблюдать в Лейпциге и в Праге

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Небольшой астероид взорвался в небе над Берлином в ночь на воскресенье. Огненный шар оставил в небе длинный световой след, сообщает газета Bild am Sonntag.

По ее информации, небесное тело также можно было наблюдать в Лейпциге и в Праге. По расчетам NASA, оно должно было упасть в общине Ненхаузен в федеральной земле Бранденбург. О возможном ущербе пока ничего не известно. Астероид, как отмечает издание, имел диаметр всего около 1 м. Большая часть породы, вероятно, сгорела.

Ожидается, что в воскресенье поисковые группы отправятся на местность, чтобы найти обломки небесного тела, так как они могут стоить несколько сотен тысяч евро. О приближении астероида было известно заранее. Его появление было точно рассчитано специалистами. Это был лишь восьмой раз, когда подобное можно было предсказать, резюмирует газета.

В апреле 2023 года в городе Эльмсхорн (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии упал небольшой метеорит и пробил крышу одного из домов. Представитель Германского аэрокосмического центра (DLR) также подтвердил эту информацию. По его словам, такое событие случается крайне редко. Последний раз, как указывали в DLR, метеорит падал в Германии в апреле 2002 года в Баварии недалеко от замка Нойшванштайн.