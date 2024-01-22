"Известия": Российскую орбитальную станцию оборудуют суперкомпьютером

Машина повысит эффективность орбитальных группировок благодаря экономии энергии на связь и увеличению объема полезной информации, рассказал главный конструктор РОС Владимир Кожевников

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС), вероятно, оборудуют суперкомпьютером, который будет обрабатывать данные со спутниковых группировок. Об этом в интервью газете "Известия" заявил заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

"Планируется иметь высокие вычислительные мощности, так называемый суперкомпьютер. В его задачи, в том числе будет входить получение сырых данных со спутников, обработка этих данных на борту и передача на Землю", - рассказал Кожевников. По его словам, это повысит эффективность орбитальных группировок благодаря экономии энергии на связь и увеличению объема полезной информации. "Также суперкомпьютер РОС сможет предоставлять свои избыточные вычислительные ресурсы бортовым ЭВМ спутников", - добавил генконструктор. Он отметил, что для реализации этих идей необходимо развитие технологий лазерной связи и квантовой передачи данных.

Кожевников напомнил, что эскизный проект станции представлен на утверждение в Роскосмос. "Рассчитываем, что в начале февраля он будет принят", - сказал он.

В апреле 2021 года была озвучена идея о создании Россией собственной орбитальной станции. Как сообщил в октябре глава Роскосмоса Юрий Борисов, стоимость станции оценена в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд планируется потратить в первые три года. По его словам, проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в нем.

Как сообщал Кожевников в интервью ТАСС в феврале прошлого года, запуск первого, научно-энергетического, модуля планируется в конце 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.