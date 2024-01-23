23 января, 09:15,
обновлено 23 января, 09:32

К Российской орбитальной станции с 2028 по 2033 год планируют отправить 10 кораблей "Орел"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. 10 кораблей "Орел" планируется отправить к Российской орбитальной станции (РОС) в период с 2028 года по 2033 год, следует из презентации генерального конструктора РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора РКК "Энергия", академика РАН Владимира Соловьева.

Из диаграммы, представленной Соловьевым на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения") следует, что к станции отправятся 10 пилотируемых кораблей. 

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