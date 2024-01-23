Генконструктор РФ представил проект космоплана для РОС

Как сообщил Владимир Соловьев, выведение космоплана на орбиту будет осуществляться с помощью ракеты-носителя среднего класса "Ангара"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Проект космоплана разработан в России для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения").

"Для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения РОС в дальнейшем предлагается использовать космоплан. Космоплан представляет собой летательный аппарат с композитным планером типа "несущий корпус" с отклоняемым стреловидным V-образным крылом", - заявил Соловьев.

По его словам, выведение космоплана на орбиту будет осуществляться с помощью ракеты-носителя среднего класса "Ангара".