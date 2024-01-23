РКК "Энергия" разрабатывает грузопассажирский вариант корабля "Орел"

Новый вариант корабля сможет вмещать от двух до четырех космонавтов, а также 2-3 тонны грузов в дополнительном грузовом отсеке

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Грузопассажирский вариант корабля "Орел", способный выводить на орбиту 2-3 тонны грузов и до четырех космонавтов, создается в РКК "Энергия", следует из доклада генконструктора предприятия, генерального конструктора РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, академика РАН Владимира Соловьева.

Согласно его презентации, новый вариант корабля сможет вмещать от двух до четырех космонавтов, а также 2-3 тонны грузов в дополнительном грузовом отсеке, в то время как обычный пилотируемый "Орел" будет рассчитан на 750 кг полезной нагрузки. Это приведет к тому, что масса грузопассажирского варианта составит 19,5 тонн по сравнению с 13 тоннами, которые весит обычный "Орел".

Пилотируемый космический корабль нового поколения (ПТК НП) создается Роскосмосом для полетов к перспективной Российской орбитальной станции (РОС), а также за пределы низкой околоземной орбиты. Как в ноябре сообщил Соловьев, первый полет ПТК ожидается в 2028-2029 годах.

По словам генконструктора РОС Владимира Кожевникова, набор космонавтов под пилотов ПТК ожидается в 2024-2025 году, сейчас занимаются созданием тренажеров. Кожевников отметил, что, как и научно-энергетический модуль РОС, корабль должен быть готов к запуску в 2027 году.

XLVIII Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королёвские чтения") проходят в МГТУ им. Н. Э. Баумана с 23 по 26 января.