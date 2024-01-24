"Прогресс МС-26" доставит на МКС шоколадные конфеты для Олега Кононенко

Грузовой корабль также привезет подарок для российского космонавта Николая Чуба

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-26" доставит на Международную космическую станцию (МКС) шоколадные конфеты, сделанные в качестве подарка для командира отряда космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко, который 4 февраля установит рекорд по длительности пребывания в космосе. Об этом ТАСС сообщили в службе психологической поддержки российских космонавтов.

"На фабрике "Красный октябрь" для Олега Кононенко подготовили специальные шоколадные конфеты с исключительно натуральным составом. Скоро произойдет знаковое событие: 4 февраля Олег Кононенко установит новый абсолютный рекорд по продолжительности пребывания человека в космосе. Вместе с поздравлениями мы направим Олегу Дмитриевичу конфеты, чтобы подсластить радость от нового достижения", - заявили в службе психологической поддержки.

Также на "Прогрессе" будет направлен подарок для российского космонавта Николая Чуба. "Семья Николая Чуба подготовила для него некие сувениры, сделанные своими руками. Что именно - пока не скажем, семья попросила сохранить это в секрете, чтобы не испортить сюрприз", - отметили в службе.

Запуск корабля "Прогресс МС-26" запланирован на 15 февраля.