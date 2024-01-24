Запуск Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным планируется 18 февраля

В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина ранее сообщили, что Александр Гребенкин сдал экзамен на тренажере российского сегмента Международной космической станции

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Начало миссии Crew-8, в состав которой входит российский космонавт Александр Гребенкин, запланировано на 18 февраля, следует из доклада начальника отдела Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Рафаила Муртазина в рамках XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения").

"[Начало миссии] Crew-8 - 18.2 (18 февраля - прим. ТАСС)", - говорится на слайде презентации Муртазина. Экипаж отправится на орбиту на американском корабле Crew Dragon.

В конце декабря 2023 года в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина рассказали, что Гребенкин сдал экзамен на тренажере российского сегмента Международной космической станции (МКС), тем самым завершив свою предполетную подготовку. Тогда отмечалось, что запуск корабля с миссией Crew-8 намечен на февраль.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Подводя итоги 2023 года, Роскосмос информировал, что перекрестные полеты планируется проводить до 2025 года включительно.

В новость внесена правка (11:14 мск) - исправлена фамилия в лиде и во втором абзаце, верно - Муртазин.