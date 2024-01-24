Среднее число уклонений РОС от космического мусора не превысит двух в год

Глава Роскосмоса Юрий Борисов ранее сообщил, что стоимость Российской орбитальной станции оценена в 609 млрд рублей до 2032 года

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) будет уклоняться от космического мусора в среднем не более двух раз в год, следует из доклада начальника отдела Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Рафаила Муртазова, представленного в рамках XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения").

"Среднее число уклонений на РОС [от космического мусора] не превысит двух за год", - говорится на слайде презентации Муртазова.

В апреле 2021 года была высказана идея о создании Россией собственной орбитальной станции. В настоящий момент ее эскизный проект проходит экспертизу. Как сообщил в октябре глава Роскосмоса Юрий Борисов, стоимость станции оценена в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд планируется потратить в первые три года. По его словам, проект открыт для международного сотрудничества - так, странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в проекте.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на данный момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов. По словам генерального конструктора РФ по пилотируемым космическим системам и комплекса, генконструктора РКК "Энергия", академика РАН Владимира Соловьева, станция может проработать на орбите полвека.

XLVIII Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева (Королевские чтения) проходят в МГТУ имени Н. Э. Баумана с 23 по 26 января.