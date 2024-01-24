24 января, 08:25

В РКК "Энергия" сообщили, что космонавты лунной миссии РФ могут сделать остановку на РОС

По словам специалиста отдела баллистики РКК Екатерины Беляевой, есть возможность запустить космонавтов на Луну минуя орбитальные станции по принципу миссий "Аполлон"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российская пилотируемая миссия на Луну может задействовать Российскую орбитальную станцию в качестве перевалочного пункта, сообщила специалист отдела баллистики РКК "Энергия" Екатерина Беляева на XLVIII Академических чтениях по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения").

"Предполагается, что "Орел" пристыкуется к РОС, и космонавты будут там ждать пуска разгонного блока", - сказала Беляева.

По ее словам, также есть возможность запустить космонавтов на Луну минуя орбитальные станции по принципу американских миссий "Аполлон". Она отметила, что в таком случае космонавтам придется порядка месяца ждать на орбите выведения разгонного блока, который доставит их к Луне.

Кроме того, Беляева допустила создание Лунной орбитальной станции (ЛОС), которая станет опорным пунктом на орбите естественного спутника подобно перспективной американской станции Lunar Gateway. В таком случае между РОС и ЛОС будет курсировать многоразовый пилотируемый корабль "Рывок", который сможет вмещать до 4 человек.

Как ранее на "Королевских чтениях" рассказал специалист по баллистическому обеспечению полетов РКК "Энергия" Никита Чудинов, плоскость орбиты перспективной Российской орбитальной станции (РОС) позволит отправлять аппараты к Луне каждые 15 суток.

XLVIII Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения") проходят в МГТУ имени Н. Э. Баумана с 23 по 26 января. 

Теги:
Россия