Российские космонавты на МКС проверили влияние невесомости на работу сердца и дыхания

Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сообщил, что эксперимент является логическим продолжением серии экспериментов "Пульс" и "Пневмокард", которые он выполнял в своих предыдущих полетах

МКС, 25 января. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) в рамках эксперимента "Кардиовектор" провели исследование о том, как невесомость влияет на работу сердца и параметров дыхания, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Космонавт отметил, что эксперимент является логическим продолжением серии экспериментов "Пульс" и "Пневмокард", которые он выполнял в своих предыдущих полетах. "Целью эксперимента является изучение механизмов адаптации сердечно-сосудистой системы к воздействию условий и факторов длительного космического полета. Исследование включает в себя анализ работы сердца, состояния сосудистой стенки, индивидуальных механизмов регуляции сердечного ритма", - сказал Кононенко.

Спецкор ТАСС рассказал об этапах проведения эксперимента. "Подготовку к эксперименту мы, как обычно, проходим на Земле. Первое исследование в условиях космоса проводится в первые несколько дней после прибытия на станцию, в период острой адаптации, затем - ежемесячно, для оценки адаптационных механизмов на разных этапах в зависимости от длительности космического полета. После возвращения на Землю специалисты обследуют нас на третьи и седьмые сутки, в период реабилитации, для оценки ортостатической устойчивости и анализа механизмов реадаптации к земной гравитации", - подчеркнул Кононенко.

По его словам, на борту МКС находится все необходимое оборудование, включающее приборы - кардиовектор и мобилограф. С каждым экипажем прилетают и индивидуальные укладки с расходными материалами. "Сейчас на МКС реализуется третий этап эксперимента "Кардиовектор". Его отличительной особенностью является наличие двух датчиков для записи баллистокардиограммы. Невесомость является идеальной средой для записи этого физиологического сигнала, который представляет собой микроперемещение тела в пространстве, вызванное ударом сердца о грудную клетку и выбросом крови в крупные сосуды", - заявил спецкор ТАСС.

Кононенко также отметил, что основной практической значимостью эксперимента "Кардиовектор" является возможность прогнозирования ортостатической устойчивости в свете перспективы освоения человечеством дальнего космоса и работы не только на низкой околоземной орбите, но и на других телах и планетах Солнечной системы. Постановщиком эксперимента "Кардиовектор" является Институт медико-биологических проблем РАН.