Российский космонавт рассказал, что берет с собой на МКС

По словам Александра Гребенкина, он решил взять на борт корабля Crew Dragon семейные фотографии и вещи, которые напоминают о малой родине

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Российский космонавт Александр Гребенкин рассказал, что берет с собой на борт космического корабля вещи, которые напоминают ему о малой родине.

"Я с собой на борт решил взять фотографии из семейного архива <...> и еще кое-какие вещи, которые так или иначе мне напоминают о моей малой родине", - сказал он в четверг на пресс-конференции, приуроченной к запланированному на февраль запуску международного экипажа на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon.

"Рождение экипажа, как единого целого, не сиюмоментно происходит, это довольно длительный процесс", - отметил космонавт. Он рассказал, что только после совместной подготовки наступает мгновение, когда становится понятно, "в какой момент какой член экипажа как себя поведет". "В этот момент ты понимаешь, что рождается экипаж, как единый целый организм, который способен противостоять любым моментам и работать вместе", - указал Гребенкин.

Начало миссии Crew-8, в состав которой входит Гребенкин, запланировано на 18 февраля,

В конце декабря 2023 года в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина рассказали, что Гребенкин сдал экзамен на тренажере российского сегмента МКС, тем самым завершив свою предполетную подготовку.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Подводя итоги 2023 года, Роскосмос информировал, что перекрестные полеты планируется проводить до 2025 года включительно.