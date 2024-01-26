Путин поручил включить создание малых аппаратов в нацпроект по космическим сервисам

Поручение адресовано правительству совместно с Минпросвещения, Минобрнауки и Роскосмосом

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил включить создание и запуск малых космических аппаратов в разрабатываемый нацпроект по космическим сервисам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано правительству РФ совместно с Минпросвещения, Минобрнауки и Роскосмосом. "Обеспечить включение в разрабатываемый национальный проект по формированию отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов мероприятий, предусматривающих создание и запуск в космическое пространство малых космических аппаратов при участии лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, и молодых ученых", - говорится в опубликованном перечне поручений.

Также в разрабатываемом нацпроекте поручается учесть создание и развитие на базе школ и вузов сети наземных исследовательских комплексов для работы с запущенными малыми космическими аппаратами. "В том числе обеспечить возможность привлечения к работе такой сети наземных исследовательских комплексов заинтересованных иностранных граждан и организаций", - отмечается в перечне.

Сделать это надо к 1 июля.