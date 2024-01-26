В марсианском кратере Езеро нашли следы существования двух озер

Анализ радарных данных показал, что в большинстве изученных ровером участков на дне кратера присутствует четыре параллельных прослойки пород

ТАСС, 26 января. Марсоход Perseverance изучил структуру отложений на дне кратера Езеро при помощи радара и обнаружил свидетельства того, что в этой выемке на поверхности Марса существовало два озера в разные геологические эпохи. Об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA).

"Радарная установка RIFMAX, установленная на борту Perseverance, обнаружила две прослойки озерных осадочных пород, расположенных между отложениями, возникшими в результате действия различных форм эрозии. Эти следы существования озер очень похожи на то, как выглядят аналогичные породы на Земле, что подтвердило гипотезу о существовании этих водоемов в кратере Езеро", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа американских и европейских планетологов под руководством профессора UCLA Дэвида Пейджа при изучении данных, которые были собраны марсоходом Perseverance в промежутке между маем и декабрем 2022 года. В это время пятый ровер NASA перемещался между двумя регионами на дне кратера Езеро, которые ученые называли "провалом Хоуксбилл" и "выступом Нукшэк".

Как объясняют ученые, эти участки удалены друг от друга на достаточно большое расстояние, порядка 700 м, и при этом они находятся в разных регионах дна кратера, в одном из которых находилось предположительное дно древнего пересохшего озера, а в другом - дельта впадающей в него марсианской реки. Ученые воспользовались этими различиями для всестороннего изучения структуры отложений на дне кратера Езеро при помощи радара RIFMAX, установленного на борту Perseverance.

Анализ радарных данных показал, что и в большинстве изученных ровером участков на дне кратера Езеро присутствует четыре параллельных прослойки пород. Две из них похожи по структуре на отложения на дне земных озер, а две других разделяют эти прослойки и состоят из гальки, обломков и прочих следов эрозии. Существование этих прослоек указывает на то, что в разные геологические эры на дне Езеро существовало два разных озера, границы одного из которых при этом существенно менялись со временем.

Ученые надеются, что последующее изучение этих прослоек пород в разных регионах кратера поможет понять, когда и в каких условиях возникли эти водоемы, как менялись их границы и почему они прекратили свое существование. Особенную ценность в этом отношении представляют образцы пород из Езеро, которые будут доставлены на Землю специальной миссией NASA и ЕКА.

Поиски марсианской жизни

Первые планы по созданию марсохода Perseverance были озвучены NASA в декабре 2012 года. Пятый ровер NASA, представляющий собой близкий аналог предшественника, марсохода Curiosity, вывели в космос в конце июля 2020 года, в феврале 2021 года он успешно совершил посадку на Марсе. После этого Perseverance успешно запустил в атмосферу Марса первый летательный аппарат, вертолет Ingenuity, и приступил к исследованиям планеты, в том числе к поискам возможных следов жизни.

Сейчас ровер Perseverance не только изучает свойства отложений марсианских осадочных пород, но и собирает их образцы в специальный шкаф, установленный на его борту. Запасенные минералы на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства и NASA под названием MSR, которая будет отправлена к Красной планете не раньше 2033 года.