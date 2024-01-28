Космонавт Кононенко показал процесс стрижки на борту МКС

На видеозаписи российский космонавт Николай Чуб подстригает Олега Кононенко при помощи специальной машинки, совмещенной с пылесосом, чтобы срезанные волосы не разлетались по станции

МКС, 28 января. /ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко показал, каким образом происходит стрижка на борту Международной космической станции (МКС).

На видеозаписи российский космонавт Николай Чуб подстригает Кононенко при помощи специальной машинки, совмещенной с пылесосом, чтобы срезанные волосы не разлетались по станции. "Профессиональный космонавт - профессионал во всем! Жизнь становится гораздо легче, когда на борту твой коллега-космонавт вдобавок еще и хороший парикмахер. Спасибо Николаю за мастерство! Отличный результат", - сказал Кононенко.

Кононенко и Чуб находятся в годовой экспедиции на МКС. Космонавты вернутся на Землю в конце сентября 2024 года.