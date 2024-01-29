JAXA восстановило работу первого японского лунного модуля SLIM

По данным Японского агентства аэрокосмических исследований, связь с аппаратом удалось установить вечером 28 января

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Японские специалисты установили связь с лунным модулем SLIM, он возобновил работу впервые с момента посадки 20 января. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Вчера вечером нам удалось установить связь со SLIM, и мы возобновили работу", - говорится в публикации, размещенной на странице проекта SLIM в X (ранее Twitter). Отмечается, что сразу после установления контакта была проведена съемка с помощью специальной спектроскопической камеры. JAXA также опубликовало изображения поверхности Луны, которые удалось получить.

Через несколько часов после посадки 20 января примерно в 00:20 по токийскому времени (18:20 мск 19 января) аппарат был выключен, поскольку испытывал проблемы с получением энергии от солнечных элементов и питался за счет встроенного аккумулятора. В JAXA отмечали, что через некоторое время угол падения лучей Солнца на Луну изменится и работа модуля может быть возобновлена, если он начнет получать энергию.

Япония стала пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это смогли сделать СССР, Индия, Китай и США. Аппарат удалось посадить всего в 55 м от намеченной точки в районе кратера Сиори на видимой стороне Луны. Таким образом, специалисты JAXA выполнили поставленную задачу, обеспечив сверхточную посадку в радиусе не более 100 м от заданной цели.

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Японский модуль также оснащен двумя небольшими роботами. Планировалось, что после прилунения каждый из них будет использовать собственную широкоугольную камеру для съемки. Робот LEV-1 высотой 30 см применяет пружины для передвижения. Он также играет роль устройства для записи и передачи данных на Землю. Робот LEV-2 имеет форму шара диаметром около 8 см и весом 250 г.

