Астронавты миссии Axiom Space посетили выставку "В космос русской души"

Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сообщил, что особый интерес у астронавтов вызвали фотографии "Ржевский мемориал советскому солдату" из проекта "Память неба", "Сердце России", "Мудрость", "И один в поле воин"

МКС, 30 января. /ТАСС/. Участники туристической миссии Axiom Space стали гостями фотовыставки "В космос русской души", которая проходит на борту Международной космической станции (МКС), передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"На МКС состоялась вторая экскурсия по космической фотогалерее. Экипаж Axiom Space 3 посетил фотовыставку "В космос русской души" в модуле МЛМ российского сегмента. Рассматривая работы фотохудожников, астронавты были впечатлены красотой природы России и мастерством всех авторов", - сообщил Кононенко.

По его словам, особый интерес у астронавтов вызвали фотографии "Ржевский мемориал советскому солдату" из проекта "Память неба", "Сердце России" (Москва), "Мудрость" (Имам), "И один в поле воин" (МИД России).

Кононенко подчеркнул, что астронавты положительно отозвались о решении провести фотовыставку на борту МКС. "Идея организации подобной фотовыставки на станции показалась нашим партнерам необычной и очень важной с точки зрения психологической поддержки космонавтов, поскольку она дает возможность поддерживать наши воспоминания о Земле, о доме и земных событиях", - заявил космонавт.

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем из четырех человек пристыковался к МКС 20 января. В состав экипажа Axiom Space вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа (в качестве командира), пилот Вальтер Вилладеи (Италия), специалисты миссии Маркус Вандт (Швеция) и Альпер Гезеравджы, который стал первым астронавтом в истории Турции.

Первая космическая фотовыставка "В космос русской души" открылась на борту МКС 12 декабря. В экспозицию вошли 12 работ российских фотохудожников. В конце 2023 года выставку посетили американские астронавты Лорал О’Хара и Жасмин Могбели.