В Иране заявили о завершающей стадии разработки новой ракеты-носителя

Разрабатываемая Sarir будет способна доставлять спутник на геостационарную орбиту, сообщил официальный представитель космической группы Минобороны страны Сейед Ахмад Хосейни

ДУБАЙ, 30 января. /ТАСС/. Разработка новой иранской ракеты-носителя, способной доставлять спутник на геостационарную орбиту, "проходит завершающие этапы". Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель космической группы Министерства обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейни.

По его словам, которые приводит агентство Fars, ракета-носитель Sarir массой 1,5 тонны, разрабатываемая Минобороны Ирана, "определенно будет способна запустить спутник на орбиту высотой 36 тыс. км [геостационарная орбита]", а также "шесть-семь спутников" одновременно на околоземную орбиту.

Космическое агентство Ирана сообщило о начале разработки ракеты-носителя Sarir в прошлом году. В настоящее время в Иране нет ракет-носителей, способных достичь геостационарной орбиты. Одновременно страна запускала в космос только три спутника на одном носителе. Программа развития космических сил исламской республики, помимо других целей, предусматривает увеличение массы запускаемых на околоземную орбиту спутников до 4 тонн и обеспечение возможности вывода их на геостационарную орбиту.

Исламская республика начала осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Иран является одной из 24 стран - учредителей Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, созданного в 1959 году.