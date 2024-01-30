Роскосмос рассчитывает запустить серийное производство наземных станций к концу 2025 года

В холдинге "Российские космические системы" отметили, что в настоящее время ведется модернизация командно-измерительных систем наземного автоматизированного комплекса управления спутниками

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Серийное производство наземных станций командно-измерительных систем планируется начать в 2025 году, сообщили в холдинге "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос).

"Серийное производство универсальных наземных станций командно-измерительных систем для замены выработавших свой ресурс комплексов планируется запустить к концу 2025 года", - говорится в сообщении. Их основной функцией будет управление космическими аппаратами на орбите, а также прием информации от их целевых систем.

В холдинге отметили, что сейчас ведется модернизация командно-измерительных систем наземного автоматизированного комплекса управления спутниками. Эти системы придут на замену устаревающему оборудованию.

Как рассказал замглавы РКС, генконструктор по наземным системам и комплексам Максим Щербаков, главный экономический эффект такой модернизации - сокращение затрат на создание и эксплуатацию блоков оборудования, а также организация серийного производства. "Технически это дает преимущество по своевременному обслуживанию, ремонту и замене оборудования в текущих рабочих и нештатных ситуациях. Стратегически - обеспечивает устойчивое и безопасное управление возрастающим количеством космических аппаратов при сокращении сроков разработки и затрат на их создание и эксплуатацию", - привели его слова в пресс-службе холдинга.